Il prossimo 29 aprile si discuterà in consiglio comunale la delibera che riguarda l‘ avanzamento del progetto “New Arena” con l’approvazione della variante urbanistica e l’apposizione definitiva del vincolo preordinato all’espropio, su cui l’amministrazione ha destinato 750.000 euro di fondi comunali al progetto in questione.

La proposta di alcuni colleghi dell’opposizione, per mio punto di vista, non va contestata, ma non può essere condivisibile perché ritengo che gli aiuti destinati alle famiglie bisognose, in questo periodo, devono provenire da fondi governativi e non comunali. I comuni devono andare avanti con i loro progetti oggi più che mai con coraggio e determinazione, elementi fondamentali per superare questo drammatico momento per dimostrare ai propri cittadini la loro forza e una Brindisi che non si arrende! Realizzare questa opera significa guardare avanti, immaginando un futuro migliore sotto l’aspetto economico e sociale. Lo sport in generale è salute per i tifosi e per tutti noi, non lasciamo che la burocrazia abbia altri alleati! Uniamoci per abbatterla e realizzare i nostri sogni.

Il Consigliere Comunale Ribezzi Umberto