Alma Trieste-Happy Casa Brindisi: 71-92

Parziali: (27-16; 37-47; 54-73; 71-92)

Arbitri: Saverio Lanzarini – Alessandro Perciavalle – Guido Giovannetti

ALMA: Peric 11, Fernandez 7, Wright 19, Strautins, Cavaliero 9, Da Ros 2, Sanders 8, Knox 6, Mosley 9, Cittadini ne, Coronica ne, Schina ne. All.: Dalmasson.

HAPPY CASA: Banks 21, Brown 13, Rush 2, Gaffney 4, Zanelli 8, Moraschini 22, Chappell 10, Wojciechowski 12, Cazzolato, Taddeo ne, Orlandino ne. All.: Vitucci.

Tiri Da 2 Punti – Alma: 27/47; Happy Casa: 25/43. Tiri Da 3 Punti – Alma: 4/19; Happy Casa: 9/22. Tiri Liberi – Alma: 5/7; Happy Casa: 15/19. Rimbalzi – Alma: 38 (12 Off); Happy Casa: 36 (9 Off). Assist – Alma: 12; Happy Casa: 17. Palle Perse – Alma: 20; Happy Casa: 15.

Una sontuosa Happy Casa Brindisi chiude al meglio l’anno 2018 sbancando l’Allianz Dome di Trieste con una prestazione eccellente, sotto ogni punto di vista.

Una reazione da grande squadra dopo la sconfitta interna con Cremona che rilancia le ambizioni di classifica per entrare nelle Final Eight di Coppa Italia, agganciando (e superando per via dello scontro diretto) l’Alma Trieste al sesto posto a quota 14 punti.

I ragazzi di coach Vitucci danno vita a un match esaltante, traendo energia positiva dalla difesa sotto le plance per esplodere tutto il potenziale offensivo, appannato nelle ultime uscite, con 92 punti a referto frutto di cinque uomini in doppia cifra (Moraschini 22, Banks 21, Brown 13, Wojciekowski 12, Chappell 10). L’azzurro è l’MVP della partita per una valutazione pari a 28, la più alta dell’incontro.

Dopo un difficile avvio, la squadra biancoazzurra risale dal 35-24 di inizio secondo quarto blindando il proprio fortino difensivo e bersagliando dalla distanza. Wojciechowski mette a segno la sua migliore prova stagionale viziando con 10 punti il break di 23-2 per finire il primo tempo sul 37-47.



Nei secondi 20 minuti Brindisi prende in mano le redini del gioco resistendo ai tentativi di assalto dei padroni di casa, scossi dalle triple di Cavaliero e le penetrazioni di Wright, migliore dei suoi a 19 punti.

Happy Casa trova sempre protagonisti differenti nell’arco della partita diretti dalla regia di Banks e Chappell autori di 5 assist a testa.

Una vittoria netta e meritata che rilancia le ambizioni dei biancoazzurri mai domi. Il 2019 verrà inaugurato con il derby del sud al PalaPentassuglia sabato 5 gennaio contro Avellino.

Ufficio Stampa Happy Casa Brindisi