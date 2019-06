Venerdì 7 giugno a partire dalle ore 20.30 si celebra la nuova annata del primo vino rosato prodotto da Tenute Rubino

Saturnino è il rosato per eccellenza di Tenute Rubino: un vino solare, minerale e sensuale che riporta subito alla mente il sole e il vento che accarezza le uve di Negroamaro che crescono a Jaddico, vicino al mare. Saturnino è un vino espressivo che suggella la straordinaria esperienza della convivialità nel segno dell’amicizia. Saturnino è Wine Party. Il primo appuntamento dedicato a questo autentico vino di territorio, giunto alla sua quindicesima annata, si svolgerà Venerdì 7 giugno a Brindisi, presso la cantina in via Enrico Fermi, 50.

Una festa perfetta per celebrare la nuova annata, la 2018, la prima a fregiarsi della denominazione DOC Brindisi con l’intento di marcare ulteriormente la sua appartenenza territoriale. L’evento nelle cantina di Tenute Rubino avrà il suo start alle ore 20.30 e ci saranno tutti gli elementi in grado di esaltare la proverbiale riconoscibilità di questo rosato di Puglia così carico di identità e di innovazione.

Ci saranno i brindisi di piacere, gli abbinamenti cibo vino e la musica in un percorso a più sfumature moderno e seducente, in grado di avvolgere con una freschezza suadente questo prima assaggio di un’estate all’insegna del rosa Saturnino che, nei dettagli, sa fare la differenza.

Saturnino Wine Party, il programma

Gli ospiti saranno accolti all’ingresso della cantina per un brindisi di benvenuto. Il Saturnino stuzzicherà i sensi degli ospiti con i profumi fragranti in un aperitivo di benvenuto servito alle ultime luci del tramonto che sarà completato da una selezione di focacce.

A seguire si potranno sperimentare speciali accostamenti cibo/vino in grado di esaltare la versatilità di abbinamento di questo vino: il Saturnino con il suo sorso minerale fine e persistente e la sua equilibrata e composta eleganza sarà servito insieme a tre differenti portate per sperimentare la sua ecletticità nell’accostamento al cibo definendone finezza olfattiva e intensità gustativa.

L’intermezzo musicale sarà affidato a Chiara Conte, la dancing violinist, con una performance che mette insieme in maniera moderna musica, canto e ballo con le migliori hit degli ultimi anni. Chiusura con un Dj set curato da Max DJ.

Saturnino Wine Party: info e prenotazioni.

Per partecipare a Saturnino Wine Party è necessario prenotare il proprio posto tramite form della landing page (https://www.tenuterubino.com/eventi/saturnino-wine-party/) entro giovedì 6 giugno, oppure acquistare il ticket in cantina o presso la vinoteca Numero Primo a Brindisi. Il costo della serata è di 25 euro a persona.

I posti sono limitati, quindi affrettatevi a prenotare il vostro posto a Saturnino Wine Party.