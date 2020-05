Si avvia alla conclusione il processo che porterà Villa Castelli alla costituzione dei Distretti Urbani del Commercio (DUC). In arrivo un finanziamento regionale di 250 mila euro di cui sarà comunicata ufficialità nelle prossime settimane.

La Regione Puglia ha introdotto i Distretti Urbani del Commercio con la finalità di promuovere una politica di sviluppo e supporto al settore. Il DUC rappresenta un’ area con caratteristiche omogenee del territorio e un gruppo di persone, istituzioni e aziende pubbliche e private che hanno come obiettivo la riqualificazione del commercio e dei servizi al cittadino.

Numerosi atti si sono susseguiti, in questo ultimo anno, affinché anche Villa Castelli potesse beneficiare di questa occasione che l’amministrazione Barletta ha seguito sin dall’ inizio del suo insediamento.

“La collaborazione operosa con la Regione Puglia, nel tramite dell’ assessore alle attività produttive Cosimo Borraccino e con tutta l’amministrazione comunale, ha consentito di arrivare a questa fase conclusiva di istituzione del DUC anche per Villa Castelli – dichiara il Sindaco Giovanni Barletta – e sarà un’occasione di sviluppo per la nostra città, poiché, dotandoci di un piano commerciale che fino ad ora non si era mai avuto, sarà possibile favorire lo sviluppo in ambito economico e turistico. Grazie a questo finanziamento sarà possibile, tra le tante cose, dare lustro alla zona compresa all’interno del perimetro del distretto, attraverso il rifacimento completo di strade come ad esempio quelle nella zona mercatale; ampia valorizzazione sarà data anche al decoro della città e alla sicurezza. Grazie alla stretta collaborazione tra commercianti ed ente, sarà possibile dare uno slancio alle attività commerciali che avranno così modo di accrescere il proprio operato”.

“Lo slogan della nostra campagna elettorale DIVENTERA’ BELLISSIMA, non è rimasto solo sulla carta – conclude il sindaco – ma è un dato oggettivo con il quale diamo seguito ogni giorno al nostro programma”

