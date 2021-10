HAPPY CASA BRINDISI–UMANA REYER VENEZIA: 81-80 (30-16, 45-37, 63-61, 81-80)

HAPPY CASA BRINDISI: Carter, Adrian 6 (3/8, 0/2, 4 r.), J. Perkins 13 (2/5, 2/4, 3 r.), Zanelli (0/2 da 3, 1 r.), Visconti 15 (2/2, 3/4, 5 r.), Gaspardo 3 (0/1, ¼, 2 r.), Ulaneo ne, Chappell 9 (0/3, 3/5, 5 r.), Clark 3 (1/3, 0/2, 1 r.), Udom 6 (1/3 da 3, 3 r.), N. Perkins 26 (4/9, 3/3, 6 r.), Guido ne. All.: Vitucci.

UMANA REYER VENEZIA: Stone 7 (0/1, 2/4, 10 r.), Tonut 15 (2/5, 1/6, 8 r.), Daye 8 (0/3, 2/4, 2 r.), Charalampopoulos ne, Sanders 10 (2/2, 2/3, 1 r.), Phillip 18 (3/5, 4/6, 1 r.), Mazzola 2 (0/1, 0/1, 7 r.), Brooks 9 (2/2, 1/1, 1 r.), Cerella ne, Vitali 3 (0/1, 1/6, 1 r.), Watt 8 (3/9, 8 r.). All.: De Raffaele.

Arbitri: Paternico’ – Di Francesco – Pepponi.

NOTE – Tiri liberi: Brindisi 18/224, Venezia 17/20. Perc. tiro: Brindisi 25/61 (13/29 da tre, ro 8, rd 25), Venezia 25/60 (13/31 da tre, ro 12, rd 29).

Quinta vittoria consecutiva in campionato su sei giornate, un ruolino di marcia al pari della scorsa stagione da record per la Happy Casa Brindisi che si ripete anche contro la Reyer Venezia in uno scontro ad alta tensione decisivo al fotofinish. Visconti realizza il canestro della vittoria a 3” dalla fine, Gaspardo inchioda Tonut al ferro nell’ultima azione di gioco facendo impazzire di gioia i tifosi al PalaPentassuglia

Dopo un primo quarto dalla partenza sprint da 30-16, Venezia recupera passo dopo passo lo svantaggio accumulato fino a guidare la contesa nell’ultimo parziale. Sanders e Phillip (18 punti con 7/11 dal campo) rispondono colpo su colpo alle sportellate di un Nick Perkins da 26 punti e 6 rimbalzi. La battaglia dei nervi la vince la Happy Casa guidata in cabina di regia da Zanelli negli ultimi minuti e mai doma nonostante l’assalto degli ospiti. Il convulso finale di gara è da forti di cuori: Visconti mette a segno il jumper della vittoria, Gaspardo rispedisce al ferro la schiacciata di Tonut.

Doppia trasferta settimanale in programma per i biancoazzurri: mercoledì in Turchia in casa del Darussafaka (ore 18:00) e domenica pomeriggio a Varese per la settima giornata di Lega A.

