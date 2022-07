Di seguito il programma di eventi che Tenute lu spada assieme ai collaboratori ha organizzato per l’estate 2022.

La valorizzazione della campagna brindisina e la sua conoscenza è uno degli obiettivi che l’azienda si è posto sin dalla sua costituzione.

Trascorrere assieme e all’aria aperta in campagna qualche serata estiva a ridosso del lago del Cillarese, tra le vigne e i filari della giovane azienda brindisina è un’occasione per conoscere un territorio da secoli vocato alla vitivinicoltura e per apprezzare paesaggio, produzioni e vini che a Tenute lu spada sono frutto della passione con cui si è scelta la coltivazione biologica, di un impegno per la sostenibilità e di salvaguardia della biodiversità.

Il programma prevede momenti di svago e di degustazione dei vini biologici aziendali, occasioni culturali e confronti sulle politiche agricole e di settore che intrecciati tra di loro vogliono essere un contributo alla nostra città per essere conosciuta anche per le sue antiche e ancora attuali potenzialità vitivinicole e agricole.

ESTATE TRA LE VIGNE A TENUTE LU SPADA

MESE DI LUGLIO

7 luglio degustazione musicale All That Jazz, Reverso Trio con Grigiombra Fuoco rosa e prodotti di rosticceria locale (sold out)

21 luglio degustazione musicale con Two of Us, Lorenzo Rinaudo e Marco Maffei alla chitarra, calici di vino, Nyroca e Tuffetto accompagnati da carni alla brace

22 luglio partecipazione a “charme in rosa” a Lecce con Tuffetto e Fuoco rosa

23 luglio cena e musica tra i filari

28 luglio confronto tra i due parlamentari europei Paolo Decastro e Raffaele Fitto su Europa e nuova politica agricola comunitaria PAC

30 luglio cena e musica tra i filari

MESE DI AGOSTO

3 agosto degustazione musicale con Le Gitane, Gypsy Jazz e swing anni ’30, aperitivo e calici di vino

4 agosto serata Slow-Food e sottoscrizione del manifesto Slowine per un vino buono pulito e giusto- cena nella corte con prodotti presidi slow-food

8 agosto degustazione Enog- Astronomica

Serata tra le stelle alla scoperta della luna con calici e telescopi

11 agosto cena e musica tra i filari

18 agosto Cunti e Tramunti- percorso al tramonto tra le vigne accompagnato da performance teatrali itineranti. Vini e Aperitivo

Data da definire Lancio dell’iniziativa di “Adotta un filare”

27 agosto

Iancu spettacolo teatrale con Fabrizio Saccomanno

MESE DI SETTEMBRE

04 settembre Incontro tra i vigneti, esibizione di pittura col vino in occasione del terzo congresso internazionale delle donne Leader https://www.worldwomentalentsystem.org/

08-10 settembre Rassegna film su vino e vendemmie (tre serate) – Un’ ottima annata, Ritorno in Borgogna, Sideways

Date da definire- Vendemmia solidale e altre iniziative di carattere sociale

PER TUTTA L’ESTATE E OLTRE

Yoga al tramonto tra le vigne

Degustazioni dei vini e tour tra i vigneti organizzati solo su prenotazione.

Per ulteriori informazioni e modalità di prenotazione consultare il sito: https://tenuteluspada.it/calendario-eventi/

Tel 393 8263651- WhatsApp

info@tenuteluspada.it