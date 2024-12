Serie A2: 15^ giornata, risultati e classifica

Bozen-Junior Fasano 33-29.

La Junior Fasano resta in partita fino alla fine, ma torna senza punti dalla trasferta di Bolzano, superata per 33-29 nel match valido per il 1° turno di ritorno della Serie A Gold 2024/25.

Match caratterizzato da ritmi non particolarmente accessi e soprattutto dal grande equilibrio quello del PalaGasteiner, con la partita che in avvio vede gli altoatesini portarsi subito sul 2-0, per poi essere raggiunti al 6’ sul 3-3 dagli ospiti. D’ora in avanti, sino al 27’, le due squadre restano costantemente a contatto, con i biancazzurri in vantaggio per la prima volta al 10’ sul 4-5, e con +1 che è sistematicamente replicato sino al 9-10 del 19’. Marinho da Cunha e compagni sprecano alcune opportunità per aumentare il divario, lasciando così nei minuti successivi spazio per il sorpasso al Bozen (11-10 al 24’), con gli uomini di Sporcic che, dopo quella che si rivelerà l’ultima parità della sfida (11-11), piazzano un break di 3-0, allungando sul 14-11 del 29’ e rientrando negli spogliatoi all’intervallo sul 14-12 a proprio favore.

Al 33’ i padroni di casa toccano il +4 (17-13) e tengono in seguito a debita distanza gli avversari, che riescono a dimezzare il gap solo al 41’ (20-18). L’incontro procede a lungo a fisarmonica, con il distacco che varia tra le 4 e le 2 reti (25-21 al 46’, 25-23 al 47’, 28-24 al 53’, 28-26 al 55’), ma nel finale l’inerzia sembra favorevole alla Junior, che al 57’ torna a contatto (29-28) e vi resta sino al 30-29 a 90’’ dalla sirena. I secondi finali vedono però i locali riuscire a tenere a bada i pugliesi, sconfitti dunque per 33-29 ed ora attesi dall’ultimo impegno dell’anno solare, il match casalingo contro il Secchia Rubiera in programma alle 17.30 di sabato prossimo, 14 dicembre, nel palazzetto dello sport di contrada Vigna Marina.

“Questa partita è stata di fatto la sintesi di tutte quelle della nostra prima parte del campionato – dichiara coach Domenico Iaia – con un’alternanza di fasi di bel gioco e di idee chiare, e momenti in cui ci si perde e sembra ci si dimentichi delle proprie competenze. Proprio questi passaggi a vuoto, in cui siamo stati appannati, ci hanno sempre condannato e lo hanno fatto anche stasera. Sembra sempre che ci sia qualcosa che manchi, ed a questo punto potrebbe essere anche l’allenatore, per cui mi metto io in discussione in primis, non comprendendo il perché lottiamo, ma non riusciamo a vincere questo tipo di gare. Ora ci concentreremo sull’incontro di sabato e poi tireremo le somme”.

Tabellino

Bozen-Junior Fasano 33-29 (14-12 p.t.)

Bozen: De Eherenstein, Trevisiol, Martinovic 7, Walcher 1, Zanon 8, Brantsch 1, Andelic, Zanetti, Sontacchi 4, Udovicic 11, Wiedenhofer, Tamanini, Gazzini 1, Galvan. All.: Mario Sporcic.

Junior Fasano: Sibilio, Guarini, Rivan Rodriguez, Pugliese 6, Leban, Cantore 1, Marinho Da Cunha 9, Beharevic, Capello Cardozo 2, Mizzoni 8, Legrottaglie 2, Beorlegui1, Montalto, Rubino. All.: Domenico Iaia.

Arbitri: Carrino-Pellegrino

Risultati 1^ giornata di ritorno: Teamnetwork Albatro Siracusa-Publiesse Chiaravalle 34-19, Secchia Rubiera-Raimond Sassari 31-30, Bozen-Junior Fasano 33-29, Macagi Cingoli-Cassano Magnago 26-28, Pressano-Alperia Black Devils 25-26, Conversano-Camerano 34-23, Sparer Eppan-Brixen 24-33.

Classifica: Conversano e Cassano Magnago 24, Teamnetwork Albatro Siracusa 22, Raimond Sassari ed Alperia Black Devils Merano 21, Bozen 20, Brixen 14, Junior Fasano 13, Pressano 11, Sparer Eppan 9, Publiesse Chiaravalle 6, Macagi Cingoli 5, Camerano 4, Secchia Rubiera 2.

Prossimo turno (14/12): Brixen-Pressano, Junior Fasano-Secchia Rubiera (ore 17.30), Publiesse Chiaravalle-Macagi Cingoli, Camerano-Sparer Eppan, Cassano Magnago-Bozen, Alperia Black Devils Merano-Teamnetwork Albatro Siracusa, Raimond Sassari-Conversano.

Fasano, 7 dicembre 2024.

UFFICIO STAMPA

Antonio Latartara