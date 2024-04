Anche quest’anno, in occasione della commemorazione della liberazione, torna “Resistere Pedalare Resistere”, la pedalata antifascista promossa da ANPI Brindisi in collaborazione con Fiab Brindisi.

Partenza ore 9:00 da Piazza Vittoria e arrivo a Piazza Sottile De Falco ore 11, per assistere alla cerimonia ANPI sotto la lapide in onore del partigiano Antonio Vincenzo Gigante. Lungo il tragitto ci saranno alcune brevi soste nei luoghi della memoria.

Si invita tutta la cittadinanza, le forze politiche, sindacali e associazioni democratiche a partecipare all’evento, quest’anno più che mai all’insegna del cessate il fuoco ovunque.

Ecco il programma e percorso completo (Referenti Anna Chiara Intini, Michele D’Anna, Francesco Surano).

Percorso Pedalata 25 aprile

Raduno ore 08:30 Piazza Vittoria

Partenza ore 9:00

Piazza Vittoria Piazza Cairoli Via Palestro Via Carmine Via Cristoforo Colombo Via provinciale san Vito Via A.Vespucci Via Primo Longobardo Via ammiraglio Millo (monumento e breve sosta) Via A Vespucci (ritorno) Via Provinciale san Vito Via dé Carpentieri Via Bastioni San Giorgio Via Bastioni Carlo V Via Bastioni San Giacomo Via Porta Lecce Via Conserva Corso Umberto Piazza Vittoria Arrivo a Piazza Sottile De Falco

Percorso 10 Km