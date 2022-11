Per la celebrazione della festività del 4 Novembre, Giorno dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate, la Prefettura e il Presidio Militare, in collaborazione con il Comune, l’Ufficio Scolastico Territoriale e le Forze dell’Ordine, hanno programmato in Piazza Santa Teresa, con inizio alle ore 10.30, la tradizionale cerimonia commemorativa.

Alla manifestazione è prevista la partecipazione di alcune scolaresche del primo ciclo, nell’intento di contribuire, attraverso questo momento celebrativo denso di significato, ad avvicinare le nuove generazioni ai valori della patria e di quanti hanno sacrificato la vita per l’unità e la difesa dei valori di libertà e democrazia.

Seguirà presso l’Archivio di Stato la visita della mostra dedicata alla commemorazione dei caduti appartenenti alle Forze Armate di Brindisi.