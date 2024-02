Oggi, 29 febbraio 2024, in occasione della 475^ Esercitazione per la verifica delle apparecchiature radio, un team di radioamatori soci della ARI – IQ7PU Sezione di Brindisi ha attivato il COM (Centro Operativo Misto) di Brindisi e quello di Mesagne (BR), rispettivamente ubicati presso il Centro Comunale di P.C. del Comune di Brindisi, ubicato nei pressi del Comando della Polizia Locale, ed il comune di Comune di Mesagne.

Le comunicazioni, avvenute attraverso l’utilizzo del Ponte Radioamatoriale R5 (145.725mhz), sono state dirette e coordinate dalla Sala Radio delle Prefettura di Brindisi, dove era presente un altro team di nostri soci radioamatori.

Nell’esprimere soddisfazione per gli eccellenti risultati raggiunti, si desidera ringraziare per la disponibilità e l’accoglienza dimostrata il Comandante della Polizia Locale Dott. Tonio Orefice, il Capo di Gabinetto della Prefettura di Brindisi, Dr. Onofrio Vito Padovano, il Sindaco di Mesagne Dott. Toni Matarrelli , il Sig. Enio Russo Coordinatore di P.C. per il Comune di Brindisi e l’Ing. Perrucci Cosimo Claudio Resp. P.C. per il Comune di Mesagne.

Nella serata della giornata odierna, ARI – IQ7PU Sezione di Brindisi proseguirà nell’esercitazione su frequenza 3.645,5Mhz in fonia, tra le Prefetture nazionali ed il Dipartimento Protezione Civile di Roma ed una unità navale della Marina Militare.

Associazione Radioamatori Italiani – Sezione di Brindisi