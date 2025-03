Attivato dalla Prefettura di Brindisi il “piano provinciale per la ricerca delle persone scomparse” – Sig. Sansonetti Pietro, nato a Fasano (BR) il 09/07/1949, scomparso da Cisternino – Frazione Casalini



Sono in atto le ricerche del Sig. Sansonetti Pietro, nato a Fasano (BR) il 09/07/1949 scomparso nella mattinata di ieri 20 marzo 2025 da Cisternino – Frazione Casalini.

A seguito di riunione della cabina di regia tenutasi presso questa Prefettura in data odierna, si è deciso di intensificare con immediatezza le attività con l’impiego di tutte le forze in campo del sistema di protezione civile provinciale e anche di unità cinofile.

Si allega fotografia dello scomparso invitando chiunque dovesse avere informazioni utili a contattare il NUE 112.

COMUNICATO STAMPA PREFETTURA DI BRINDISI