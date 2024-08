Serata musicale in compagnia dei più grandi successi di Vasco Rossi, l’appuntamento è per martedì 27 agosto in piazza Vittorio Emanuele II con la band “Fronte del Blasco”.

Lo spettacolo si terrà nei pressi dei 4 locali che organizzano l’evento, sono: Bar Appia 707 Caffetteria, La Baia Food Experience, La Forchetta Salentina, Paninoteca Giulio.

Start ore 21.30, per prenotazioni tavoli contattare i locali indicati.

Mercoledì 28 agosto alle ore 21 nel chiostro del Comune di Mesagne in via Roma, 2 ritorna l’appuntamento musicale con Anna Lì, cantante di musiche tradizionali e raffinata ricercatrice dei canti tradizionali di Mesagne e dell’alto salento.

Il concerto vedrà la presenza del gruppo “Primitivo Trad” composto da Cosimo Pastore (strumenti a corda e voce), Francesco Pastorelli (tamburello e voce) Daniele Giumentaro (Fisarmonica) cui si aggiungeranno Anna Lì (tamburello, chitarra e voce) e Luca Petrilli (tamburi a cornice e voce) che fanno parte dell’associazione “Tarantarci” di Perugia. Anna Lì e Luca Petrilli suonano insieme dal 2007 prima con il gruppo TAKATATÙM ed ora nel gruppo OFFICINA POPOLARE.

Su YouTube la cantante mesagnese Anna Lì ha fatto registrare migliaia di visualizzazioni con il video “Beddha ci Dormi” (2023) e con il brano del 2024 “Štu Mundu”.

È un’iniziativa della #ESTATE_ALLA_DIVITTORIO con il patrocinio della Città di Mesagne e il contributo della FLC CGIL.