Giovedì 11 agosto al Bar Valentino in località Rosa Marina a Ostuni (Br) si terrà la serata di bellezza “Miss Valentino Rosa Marina 2022”, concorso con sfondo benefico, il cui ricavato sarà totalmente devoluto all’Agebeo ODV, associazione impegnata attivamente nella lotta contro le malattie emato-oncologiche.

Una giuria qualificata eleggerà la reginetta della serata di questa notte che mette insieme bellezza e beneficenza. Le iscrizioni per il concorso sono aperte. Le aspiranti al titolo potranno iscriversi al concorso nello stesso locale entro il giorno precedente all’evento.

“Siamo davvero felici di avere questo sostegno – ha affermato Isabella Spada, vice presidente dell’Agebeo – che unisce un concorso spensierato, con tante belle ragazze, al lavoro costante di tutte quelle persone che ogni giorno si prodigano per aiutare chi è meno fortunato”.

La serata sarà presentata dal comico e intrattenitore barese Paul Summer, all’anagrafe Paolo Loiudice, cantante-cabarettista di Bari reduce dai successi televisivi della stagione del piccolo schermo, e anche dai riscontri del pubblico teatrale ottenuti sui palcoscenici più prestigiosi della Puglia e non solo. Showman nelle vesti di cowboy Paul durante la serata non mancherà di divertire il pubblico con i suoi sketch e le sue gag più esilaranti. La parte prettamente musicale sarà affidata a ai maestri Tommaso Luongo e Alfredo Cisternino, che proporranno un repertorio che spazierà principalmente dagli anni ’60 agli ’80, con musica di intrattenimento.

La partecipazione alla serata sarà gratuita, il ricavato delle iscrizioni al contest di bellezza servirà a finanziare il completamento del Villaggio dell’accoglienza delle famiglie dei bambini ammalati di leucemia, il cui cantiere si trova al quartiere Poggiofranco di Bari. Qui un terreno confiscato dal Comune alla malavita organizzata è stato donato alla ODV per creare un grande progetto solidale. In un’area verde attrezzata di circa 3000 mq nella quale saranno creati 10 unità di cui 8 abitative, 1 destinata a reception/ufficio/guardiania e 1 destinata ad attività di riabilitazione.

“Tutte le ragazze che parteciperanno contribuiranno alla costruzione della Casa dell’accoglienza. In questo modo non solo si metteranno in gioco per ottenere la fascia della più bella, ma daranno una mano alla nostra associazione, facendo vincere la solidarietà”.

Bar Valentino– via Cornelia – Rosa Marina (BR)

Inio evento: 22.00

Infoline: 329/3649752