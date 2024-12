Un episodio di violenza è avvenuto mercoledì 4 dicembre nel quartiere Santa Chiara di Brindisi, tra piazza Curtatone e piazza Sapri. Un uomo di 44 anni, operaio e incensurato, è stato accoltellato durante una lite scoppiata per cause ancora da accertare. Tra le ipotesi, un diverbio legato alla viabilità, ma non si escludono rancori pregressi tra il ferito e l’aggressore, la cui identità è al momento sconosciuta.

La vittima è stata colpita con un’arma da taglio all’inguine e al torace, riportando ferite che, pur gravi, non mettono in pericolo la sua vita. Ricoverato all’ospedale Perrino, gli è stata assegnata una prognosi di 20 giorni. La polizia è stata allertata dal personale sanitario, insospettito dalla natura delle lesioni.

Gli investigatori della Squadra mobile, guidati dal vicequestore Giorgio Grasso, stanno analizzando le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona, ricca di attività commerciali, per ricostruire la dinamica dell’evento e individuare il responsabile. Le prime indagini sul luogo del fatto, condotte con il supporto della Scientifica, hanno rilevato una lunga scia di sangue sull’asfalto, segno del violento scontro.

Nonostante l’orario e la presenza di persone nei pressi dell’incrocio tra le vie Magenta, Montebello e Verona, nessun testimone si è fatto avanti. Tuttavia, gli investigatori ritengono possibile che la lite e l’accoltellamento siano stati ripresi dalle telecamere, che potrebbero fornire elementi cruciali.

Resta il timore tra i residenti, preoccupati per un episodio così grave. Le indagini proseguono, con la speranza di chiudere il cerchio e assicurare il responsabile alla giustizia.