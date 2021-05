Va all’Acqua & Sapone Junior Fasano il derby valido per il recupero della 21^ giornata della Serie A Beretta, con il Conversano già campione d’Italia, e tributato prima dell’incontro da Emiliano Franceschetti (fresco di cittadinanza italiana) e compagni, superato nella Palestra Zizzi per 29-25.

Molto equilibrata la sfida nella frazione d’apertura, con le squadre sempre vicine nel punteggio e migliori sul fronte offensivo rispetto a quello difensivo. 5-5 infatti il risultato dopo 8’, 10-10 dopo 19’, con il primo mini break locale di 2-0 (12-10 al 21’) che non cambiava l’andamento dell’incontro.

Rientrata all’intervallo in vantaggio di una rete (16-15), la formazione biancazzurra imprimeva in avvio di ripresa ritmi più decisi, serrando la difesa e colpendo in velocità, piazzando tra il 33’ ed il 42’ un break di 8-2 che spingeva i locali sul +7 (24-17). Il Conversano provava a reagire nei frangenti successivi, senza però riuscire a ridurre significativamente il gap, con la Junior che, guidata tra gli altri dalle reti di Filippo Angiolini, miglior realizzatore di serata con 7 goal, teneva a distanza di sicurezza gli avversari senza particolari patemi (26-20 al 49’). Gli ospiti solo nei minuti conclusivi accorciavano fino al -3 (28-25 al 58’), con la contesa, combattuta, ma sempre molto sportiva, che terminava sul 29-25.

Raggiunto il terzo posto in classifica a soli due punti dal Sassari, i ragazzi capitanati da Flavio Messina sono ora attesi dall’ultimo impegno casalingo stagionale, in calendario sabato 29 maggio alle 19 contro il già retrocesso Fondi, con il campionato che si chiuderà il 2 giugno con la trasferta di Cassano Magnago.

“Sono molto contento per la concentrazione messa in evidenza dalla squadra per tutta la gara – dichiara il tecnico Francesco Ancona – con la differenza di motivazioni che indubbiamente ha contribuito a portare l’inerzia del match dalla nostra parte in un incontro partito all’insegna dell’equilibrio, come anche normale che fosse visto che le due squadre si conoscono bene. Ora ci sono ancora quattro punti in palio che possono migliorare ulteriormente la nostra classifica, e vogliamo ottenere il massimo, dedicando tutte le nostre attenzioni alla sfida di sabato contro il Fondi, unica squadra che non abbiamo finora battuto in campionato. Poi penseremo al Cassano e successivamente alle Finali Nazionali Under 19 (in programma dal 10 al 13 giugno in Abruzzo), dove punteremo a toglierci soddisfazioni pur non partendo favoriti”.

Acqua & Sapone Junior Fasano – Conversano: 29-25 (16-15 p.t.)

Acqua & Sapone Junior Fasano: Angeloni, Angiolini 7, Beharevic, Boggia, T. De Angelis 4, A. De Angelis 1, Fovio, Franceschetti 5, Jarlstam 3, Messina, Notarangelo 3, Pignatelli 1, Pugliese 5, Savino, Sibilio, Vinci. All.: Francesco Ancona.

Conversano: Carone, Carso, Degiorgio 1, Di Caro, Di Giandomenico, Faty, Giannoccaro 2, Hamzic 6, Laviola, Lupo 2, Nelson 6, Rossetto 1, Rosso 4, Sciorsci 3. All.: Alessandro Tarafino.

Arbitri: Simone – Monitillo.

Prossima giornata (29/05):

Conversano-Siena, Bressanone-Trieste, Bolzano-Cassano Magnago, Pressano-Cingoli, Molteno-Siracusa, Merano-Sassari, Acqua & Sapone Junior Fasano-Fondi. Riposerà l’Appiano.

Recuperi: 25^ Merano-Conversano (31/05).

Classifica:

Conversano* 45 (25), Sassari 36 (26), Acqua & Sapone Junior Fasano 34 (26), Bolzano 34 (27), Siena 29 (26), Merano 28 (25), Pressano 27 (26), Bressanone 26 (26), Cassano Magnago 26 (26), Trieste 21 (26), Siracusa 20 (26), Appiano 19 (27), Cingoli 17 (26), Molteno** 14 (26), Fondi** 14 (26). Tra parentesi le gare disputate.

*Conversano Campione d’Italia.

**Fondi e Molteno retrocesse in Serie A2.

