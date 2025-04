Ultime settimane di attesa prima di conoscere il verdetto finale della XIV Edizione di Adotta un Esordiente, il concorso letterario promosso e organizzato dalla Taberna Libraria di Latiano dedicato alle opere prime di esordienti nel panorama librario nazionale indirizzato alle scuole secondarie di secondo grado.

“Tutta la vita che resta” (Edizioni Rizzoli) di Roberta Recchia, “Mio padre avrà la vita eterna” (Edizioni Narratori Feltrinelli) di Paolo Valoppi e “Un giorno ti dirò tutto” (Edizioni Harper Collins) di Laura Buffoni sono i tre libri finalisti tra cui sarà eletto l’unico vincitore. Gli studenti-giurati, impegnati nelle ultime fasi di attenta lettura, voteranno, fino al 10 maggio 2025, sulla apposita piattaforma on-line l’opera preferita.

Il momento tanto atteso è quindi sempre più vicino. L’edizione 2025 di Adotta un esordiente patrocinata dalla Regione Puglia e dai Poli Biblio Museali di Puglia e sostenuta dalla BCC di Latiano e da Legacoop si prepara a scrivere il suo capitolo finale.

Una esperienza emozionante per un viaggio letterario dal cuore giovane e l’anima coraggiosa che pone al centro dell’attenzione gli scrittori esordienti e gli studenti chiamati a giudicarli che si trasformano in critici e, come ormai vuole la tradizione, li trasforma quasi in degli “scopritori di talento”. Come ogni anno, inoltre, è già bagarre sul possibile sul risultato finale: chi conquisterà il podio? Quale sarà l’opera che riceverà il sigillo di approvazione dei giovani lettori?

Quello che è certo è che ogni libro selezionato dalla Commissione Esaminatrice, formata da comprovati professionisti che ogni anno selezionano la terna finalista, ossia i tre libri sottoposti all’attenzione degli studenti, porta con sé un universo differente: si passa infatti da chi ha saputo raccontare l’adolescenza con spietata sincerità a chi ha costruito mondi immaginari carichi di simbolismo passando per chi ha dato voce a emozioni sopite e a sogni fragili. La selezione dei finalisti premia infatti i neo-scrittori che si distinguono per originalità, forza narrativa e capacità di parlare a un pubblico giovane senza retorica né artifici.

Numerose, anche quest’anno, le scuole, tra licei ed istituti tecnici i cui studenti partecipano a questa XIV Edizione: il Liceo “Lilla” di Francavilla Fontana, il Liceo “Fermi Monticelli”, il Liceo “Palumbo”, l’ITT “G. Giorgi”, il Liceo “Simone-Durano” di Brindisi, il Liceo “Ribezzo” di Latiano, il Liceo “Lilla” di Oria, il Liceo “Leo” di San Vito dei Normanni, l’IISS “De Viti” di Casarano e il Liceo “Paglietti” di Porto Torres.

Come successo per diversi autori che hanno potuto annoverare la propria opera nella storia del concorso letterario, ogni vincitore di Adotta un esordiente, dopo la proclamazione, si accinge ad essere un emblema di ciò che la letteratura può ancora rappresentare per le nuove generazioni: un ponte tra mondi, una lente d’ingrandimento sull’animo umano, un’occasione per dire “ci sono, e ho qualcosa da raccontare”.

Il conto alla rovescia è iniziato.

La risposta arriverà presto, e sarà solo una.

