Sabato 18 maggio 2024, presso il Ciaialab Laboratorio Urbano della città di Fasano (BR), si è tenuta l’Assemblea Ordinaria Elettiva dell’AIDO Regione Puglia.

A tale importante appuntamento per la indicazione del prossimo Direttivo Regionale erano presenti i Presidenti ed i delegati provenienti da tutte le provincie pugliesi.

L’incontro era presieduto dalla Segretaria Nazionale Bertilla Troietto, dall’Organo di Controllo Nazionale Dr. Costantino Fuiano, con la gradita presenza del V. Presidente Nazionale Comm. Vito Scarola, dove il Presidente uscente Dr. Pino Neglia, durante il suo intervento ricordava tutti i risultati conseguiti negli ultimi quattro anni di mandato con la costituzione di nuovi gruppi comunali e soprattutto con un notevole e straordinario incremento di donazioni di organi post mortem e conseguentemente di trapianti. Il Presidente Dr. Neglia ha elencato gli eventi più significativi che hanno dato lustro a questa regione in occasione del 50° anniversario della fondazione durante l’anno appena passato; inoltre, in una atmosfera molto serena, si approvavano i bilanci e le indicazioni di politica associativa per il prossimo quadriennio.

Il nuovo Consiglio Direttivo dell’AIDO Regione Puglia eletto, con le cariche associative, risulta così composto:

• Presidente: Dr. Pino NEGLIA (Lecce);

• V. Presidente Vicario: Dr. Luigi GRANIERI (Lucera FG);

• V. Presidente: Prof.ssa Marisa SANSONETTI (Fasano BR);

• Amministratore: Nicola DISABATO (Altamura BA);

• Segretaria: Dorina PILIEGO (Brindisi);

• Consiglieri: Dr. Mario GALLUCCI (Lecce), Comm. Vito SCAROLA (Bari), Pasquale BRUNO (Bari), Natalia INCHINGOLO (BAT), Maria Rosaria MALORGIO (Manduria), Giorgia DIPAOLA (Taranto), Francesco MAZZEO (Foggia), Antonio OCCULTO (Foggia).

L’Assemblea terminava con l’augurio di buon lavoro al nuovo Direttivo e a tutti i volontari, per continuare nel percorso di sensibilizzazione alla cultura del dono come previsto dalla mission AIDO.

Ufficio Comunicazione A.I.D.O

Gruppo Comunale “Marco Bungaro” – Brindisi