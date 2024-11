AIDO MENS SANA MESAGNE – PIELLE MATERA = 108 – 44

Mens Sana Mesagne: Geusa, Rollo 10, Potì 8, Paciullo 6, Pazzarelli 10, Brunetti 18, Dellegrottaglie, Panico 8, Moro 10, Gigli 11, Ciccarese 10, Liace 17.

Pielle Matera: Braia 2, Montemurro, Lasalvia 10, Izzo 7, Visceglia, Taratufolo 6, Paternoster 4, Petrillo 6, Vaccaro 4, De Palo 5. Allenatore: F. Losito.

Parziali: 36-11 37-14 20-9 15-14

Arbitri: Matarazzo e Colucci.

Vince ancora la Mens Sana Mesagne e si conferma solitaria in testa alla classifica. Partita senza storia quella giocata sul legno della palestra del Lice scientifico, troppo il divario tra le due formazioni, nonostante la buona preparazione tecnica dei giovani atleti della Pielle Matera. L’incontro è stato un buon test per coach Coco Romano al fine di provare nuove soluzioni per i prossimi impegni. I parziali raccontano la storia di questo incontro, mai in discussione e con percentuali di realizzazione altissime. Già nel primo periodo quasi tutta la panchina mesagnese era stata utilizzata provando situazioni diverse. Il Matera dal canto suo ha fatto quello che ha potuto, squadra giovane con elementi futuribili e ben messa in campo da coach Losito. Termina la gara con uno scarto severo che però rispecchia i valori visti in campo. Tra le note l’esordio dell’ennesimo under del settore giovanile mensanino, Antonio Geusa a 16 anni ha assaporato il clima di una partita senior al fianco di giocatori importanti. Il prossimo turno vedrà la Mens Sana Mesagne impegnata a Brindisi, domenica al Palamelfi – Casale alle ore 17:30, con l’Invicta di Paolo Dellacorte per allungare la striscia vincente.

Amatori Giada