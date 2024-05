“Prevenzione, donazione e trapianto: l’informazione attraverso media e social”.

È il tema di un importante seminario organizzato su proposta del giornalista brindisino Nico Lorusso Responsabile della Comunicazione del Gruppo Aido – Associazione Italiana per la donazione di organi, tessuti e cellule “Marco Bungaro” di Brindisi in programma sabato 25 maggio 2024 a partire dalle ore 9, presso la sala Appia della Direzione Generale Asl Brindisi – Via Napoli a Brindisi.

L’iniziativa, valida come corso per la formazione professionale continua dei giornalisti, gode del patrocinio di Asl Brindisi e si pone l’obiettivo di diffondere a quanti si occupano tutti i giorni di comunicazione e conoscenza, il sistema che è alla base della donazione organi sia in ambiente ospedaliero che territoriale e fornire dettagli sulla comunicazione media e social attivata in tema di donazione e trapianto.

A partecipare, in qualità di relatori, moderati dallo stesso Nico Lorusso, diversi professionisti ed esperti, il Vice Presidente Nazionale AIDO Vito Scarola, il Presidente AIDO Regione Puglia Giuseppe Neglia, il Medico Nefrologo, Vice Presidente AIDO Brindisi e Responsabile ambulatorio trapianti rene Brindisi, Giuseppe Leonardi, il Direttore S.C. Nefrologia Azienda Sanitaria Locale Brindisi, Componente Consiglio Direttivo Società Italiana per l’Ipertensione Arteriosa Luigi Vernaglione, l’Infermiere Age.na.s. funzionario al settore “Prevenzione e Sanità Pubblica” Dipartimento Salute e Welfare – Regione Calabria, Dario Marasciulo e la Testimone di Vita Roberta Marseglia.

Ufficio Comunicazione A.I.D.O

Gruppo Comunale “Marco Bungaro” – Brindisi