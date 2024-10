Non solo teatro e musica, il Teatro Sociale di Fasano torna alle origini e ‘rispolvera’ proiettori e bobine: per tre mercoledì di ottobre infatti, la casa del teatro fasanese si trasformerà in cinema ospitando una rassegna cinematografica composta da tre proiezioni e allestita da Apulia Film Commission in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura e l’Assessorato al Turismo del Comune di Fasano.

Tutti gli spettacoli avranno inizio alle ore 20.00 e l’ingresso in sala sarà completamente gratuito.

Il primo appuntamento in programma è fissato per mercoledì 9 ottobre con il film-documentario “Pino” di Walter Fasano (2020).

Esordio alla regia del montatore Walter Fasano, è il vivace ritratto di Pino Pascali, icona dell’arte postbellica italiana. Narrato da Suzanne Vega, Alma lodorowsky e Michele Riondino, “Pino” svela il retaggio rivoluzionario di un artista dimenticato.

Si prosegue mercoledì 16 ottobre con “Alla vita” di Stéphane Freiss, pellicola italo-francese del 2022.

Sotto il sole cocente Elio (Riccardo Scamarcio) incontra Esther Zelnik (Lou de Laâge), ragazza di 28 anni ormai stanca delle costrizioni che le vengono imposte dalla dottrina reli-giosa. Nonostante il grande affetto che nutre per i suoi familiari, la giovane vorrebbe emanciparsi e abbando nare la religione ortodossa.

Chiuderà il trittico cinematografico, “Oltre il confine” (2022) di Alessandro Valenti, in programma mercoledì 23 ottobre: la storia di due bambini africani che guardano le stelle e sognano di arrivare in Italia. Soli lasciano la loro terra, dopo aver subito lutti e perdite, raggiungendo l’italia dove la

realta non e certo a misura di bambino. Avventure, vicissitudini e pericoli, ma anche un grande legame che li unisce.

«Con questa iniziativa – spiegano l’assessore alla Cultura Cinzia Caroli e l’assessore al Turismo Pier Francesco Palmariggi – continuiamo a sostenere il cinema e sopratutto rendiamo più articolata l’offerta per la stagione autunnale che ben si presta a serate in compagnia di una buona pellicola cinematografica su cui riflettere e in cui ritrovarsi. Sono film di grande pregio che siamo certi il pubblico di cittadini fasanesi e non, apprezzeranno molto. La programmazione per l’autunno/inverno riserverà ulteriori sorprese di cui a breve daremo notizia».

Maggiori informazioni: 334 1144911 | 080 4394290

Ufficio Stampa

Città di Fasano