Al Via Il Progetto Pilota Inclusivo “fai Canestro Con Noi”

Il progetto nato su idea della Aps Coloriamo il Mondo in collaborazione con la società di basket NEW VIRTUS Mesagne e con il patrocinio del Comune di Mesagne e dell’ Assessorato ai Servizi Educativi, che prenderà il via il 5 aprile, punta a costruire un percorso sperimentale educativo, sportivo e sociale per bambini con diagnosi di spettro autistico e loro coetanei.

Il gioco basket, per le sue caratteristiche, crea le condizioni più adatte per mettere in atto svariati comportamenti comunicativi e momenti di condivisione spesso deficitari nelle persone con autismo.

L’ aspetto fondamentale del progetto è rappresentato dalla forte enfasi data al gruppo. Le relazioni che si stabiliscono fra i bambini, fra gli operatori e i bambini sono importantissime affinché tutti i partecipanti possano raggiungere gli obiettivi prefissati.

I coordinatori del progetto sono la dott.ssa Federica Fonseca (psicologa e psicoterapeuta BCBA) e l’ allenatrice Rosa D’ Alò (NEW VIRTUS MESAGNE) che, si avvarranno, nello svolgimento degli allenamenti di educatori specializzati in rapporto 1:1.

L’ équipe (psicologa, allenatore e educatori) attraverso un continuo monitoraggio stabiliranno le modalità per uno svolgimento adeguato e gratificante per tutti i partecipanti.

Attraverso questo progetto pilota si punta a creare un modello di inclusione replicabile per altre fasce di età e in altri contesti sportivi.

“Permettere ai nostri giovani di praticare uno sport non è soltanto una opportunità in più che possiamo dare ma è un DIRITTO come indicato dall’ art. 31 della Convenzione Internazionale sui Diritti dell’ Infanzia e dell’ Adolescenza che riconosce il diritto al gioco come fondamentale per tutti i bambini”

APS COLORIAMO IL MONDO

NEW VIRTUS MESAGNE