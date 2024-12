Tutto pronto per l’ottava edizione del Premio Internazionale “Giuseppe Fasano” – Grottaglie Città delle Ceramiche: sabato 28 dicembre alle ore 18.30, il maestoso Castello Dentice di Frasso a San Vito dei Normanni accoglierà una serata straordinaria dove arte, cultura e tradizione si incontrano per celebrare talenti e storie uniche.

Questo prestigioso premio, nato per volere di Giuseppe Fasano, è un tributo alla memoria del padre Nicola, maestro dell’arte ceramica grottagliese. La famiglia Fasano, custode di una tradizione secolare che affonda le sue radici nel 1620, continua a portare avanti con passione un’eredità artistica di inestimabile valore. Attraverso il Premio Internazionale “Giuseppe Fasano” il passato si intreccia con il presente per dare vita a una celebrazione dell’eccellenza creativa.

Il Castello Dentice di Frasso, luogo scelto per l’evento, è una location di rara bellezza. Le sue 20 stanze d’epoca, arredate con mobili antichi, e il giardino con alberi secolari creano un’atmosfera suggestiva. Questa scelta non è casuale, ma riflette il forte legame tra Giuseppe Fasano e la famiglia Dentice di Frasso, rappresentata dal principe Giuliano e dalla principessa Fabrizia Favia.

Tra le autorità presenti ci saranno il Prefetto di Brindisi, Luigi Carnevale, il sindaco di San Vito dei Normanni, Silvana Errico, il Comandante della Compagnia dei Carabinieri, il Capitano Vito Sacchi, il Consigliere del Presidente Emiliano per il Coordinamento del Piano per Taranto, Cosimo Borraccino e il Direttore Generale dell’Asl di Taranto, Vito Gregorio Colacicco.

La serata sarà un vero tripudio di eccellenze, con una parata di ospiti straordinari e celebrazioni indimenticabili. Tra i premiati ci saranno: Cesare Fiorio, leggenda del motorsport e uno dei manager più vincenti di sempre; Angelo Maci, presidente e enologo delle prestigiose Cantine Due Palme, simbolo dell’eccellenza vinicola pugliese; Antonio Maria Vasile, presidente del CdA di Aeroporti di Puglia, protagonista della crescita infrastrutturale della regione; Rossella Ninfole, figura chiave nell’industria del caffè, capace di trasformare un semplice chicco in pura arte; Giuseppe Santoro, maestro del celebre capocollo di Martina Franca e icona della tradizione gastronomica locale; Fabio Mollica, direttore della rinomata testata Amazing Puglia, voce della bellezza e della cultura regionale, Giuseppe Montanaro, imprenditore di Kikau e Masseria Amastuola, che coniuga innovazione e tradizione.

E ancora: il duo comico Boccasile&Maretti, pronti a far sorridere il pubblico con la loro ironia pungente; lo stilista di alta moda Roberto Guarducci, creatore di eleganza senza tempo; le sorelle De Virgilio con il loro atelier Gruppo Stile, ambasciatrici del savoir-faire pugliese; il veterinario Marco Smaldone, capace di unire scienza e passione; la conduttrice Alina Liccione, volto noto e amato della televisione; il fashion designer Nicola Introna, che porta innovazione sulle passerelle e l’hair stylist Raffaele De Girolamo, maestro del glamour e dello stile.

Saranno inoltre premiate Irina Stepanova e Ivanna Andriienko, imprenditrici ucraine che rappresentano determinazione e successo; Federica Marinaro, ricercatrice di talento che illumina il mondo accademico con le sue scoperte; l’Associazione Regionale Pugliesi di Milano, rappresentata da Agostino Picicco, per il suo straordinario impegno nella promozione della cultura pugliese. Un riconoscimento speciale sarà conferito all’Associazione Aps Cultura&Armonia, guidata da Emanuele Ventura, per il prezioso contributo nella valorizzazione del patrimonio artistico locale.

La serata, affidata alla conduzione della giornalista di TeleNorba Maria Liuzzi, vedrà anche la presenza del prof. Francesco Lenoci che offrirà una “laudatio” emozionante e coinvolgente, mentre la magnifica voce di Federica Maggellino trasformerà l’antico maniero in un autentico palcoscenico di emozioni.

L’organizzazione e l’ufficio stampa del Premio sono curate dalla giornalista Titty Battista.

La partecipazione all’evento è esclusivamente su invito. Per ulteriori informazioni: premiogiuseppefasano2024@gmail.com.