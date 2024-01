Dopo i successi di Bari, Lecce, Conversano, Trani e Castignano (AP), anche Fasano ha il suo “Allunaggio”.

“Cinema per le tue orecchie” è un progetto di AccordiAbili che nasce dall’idea di creare un cinema inclusivo, che desse la possibilità ad un non vedente di “vedere” un film col solo aiuto delle parole e della musica, oltre che della propria immaginazione. “Allunaggio” è il primo “film per le tue orecchie” nato con questo progetto, che andrà in scena venerdì 12 gennaio alle ore 21,00 presso il Teatro Sociale di Fasano.

Scritto da Fabrizio Giannuzzi nel 2019 in occasione dei 50 anni dal primo viaggio sulla luna, con la colonna Sonora composta dal maestro Vincenzo Deluci, “Allunaggio” racconta la missione dell’Apollo 11 con gli occhi di Michael Collins, il terzo astronauta dell’equipaggio.

Attraverso la voce narrante di Fabrizio Giannuzzi che racconta aneddoti, sogni, paure, pensieri di ogni genere del protagonista, con le musiche originali suonate da Vincenzo Deluci e la sua Elmec, il pubblico diventa regista di un proprio film, che potrà vedere con le proprie orecchie.

Chiudete gli occhi quindi e venite a vederci col solo aiuto della vostra immaginazione Evento organizzato dal GAT Peppino Mancini di Fasano, che ha scelto di destinare parte del ricavato ad AccordiAbili per lo sviluppo dei suoi progetti.

Costo biglietto 7€. Per informazioni e prenotazioni 348/0027873