Un’ altra vittoria, ma, anche e soprattutto, la “forza della reazione” (dopo l’ultima sconfitta), ancora la consapevolezza (da parte dei ragazzi, i tecnici, la società) di un’altra significativa e importante prestazione, in un nuovo campionato, una nuova esperienza.

Giornata di campionato nella Prima Divisione Maschile e trionfo in trasferta della Brundisium Volley) per 3 a 1 contro il Grottaglie NxtGen.

Questo il commento di coach Tony Ciscutti: “Bravi i ragazzi, un’altra vittoria che da continuità al progetto, ci fa credere ulteriormente nel nostro potenziale. Un grande applauso, per la grinta, il cuore e la dimostrazione dimostrati in campo, oltre a quello che avevo chiesto in questi giorni, avere la reazione giusta, dopo l’ultima sconfitta. Il campionato è ancora lungo, intanto consolidiamo il terzo posto in classifica e con questo spirito possiamo puntare sempre più in alto”.

Grinta, qualità della squadra, determinazione, ma il coach ci tiene anche a ringraziare, per il sostegno anche e soprattutto nei momenti difficili, la società.

BRUNDISIUM VOLLEY