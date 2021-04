In occasione della Giornata Mondiale della Consapevolezza sull’Autismo, che si celebra il 2 aprile, l’Amministrazione Comunale di San Vito dei Normanni siglerà un Protocollo d’Intesa con l’Associazione “Il bene che ti voglio” onlus Brindisi Autismo e la Confesercenti, l’Associazione Commercianti di Brindisi.

Grazie ad esso, anche la città di San Vito dei Normanni diverrà “Città smart in blu”.

“Si tratta di una iniziativa – affermano il sindaco Silvana Errico e l’assessore alla Pubblica Istruzione e Cultura Alessandra Pennella che rappresenteranno il Comune nella cerimonia di sottoscrizione del Protocollo – che mira a far conoscere alla comunità le tante difficoltà che bambini e ragazzi autistici, assieme alle loro famiglie, incontrano ogni giorno nella vita quotidiana. Un progetto che punta a formare e informare, attraverso appositi corsi di formazione, le varie categorie professionali che più di frequente possono interfacciarsi con soggetti autistici; tra queste categorie c’è sicuramente quella dei commercianti (un obiettivo è quello di evitare ai bambini e ragazzi autistici, e alle loro famiglie, lunghe attese presso le attività commerciali che potrebbero esporre i soggetti a crisi comportamentali difficili da gestire).

Per l’Associazione “Il bene che ti voglio” onlus Brindisi Autismo sottoscriverà il Protocollo il presidente Alessandro Cazzato, per la Confesercenti Brindisi il presidente Michele Piccirillo.

L’appuntamento è per le ore 11 di domani 2 aprile (si potrà seguire in diretta sulla Pagina Facebook del Comune di San Vito dei Normanni).

Domani sera, poi, grazie alla collaborazione della ditta Laghezza srl, il palazzo Municipale sarà illuminato di blu: è questo il colore scelto dall’ONU per simboleggiare questa Giornata.

L’Amministrazione Comunale di San Vito dei Normanni, inoltre, prenderà parte in modalità telematica al Convegno “L’Autismo oggi”, promosso dal Rotary Club Ostuni Valle d’Itria Rosamarina, in programma il prossimo 8 aprile.