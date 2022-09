La Serie C abita ad AntennaSud. Il Gruppo Editoriale Domenico Distante offrirà il massimo ai telespettatori di Puglia e Lucania. La storica emittente ha acquisito i diritti per le partite in diretta, in chiaro e in differita di sette squadre: Foggia, Taranto, Potenza, Virtus Francavilla, Cerignola, Fidelis Andria e Picerno. Un ricchissimo palinsesto dedicato al calcio: una squadra in più rispetto alla passata stagione, saranno in tutto 42 le gare che verranno trasmesse in diretta, con un ampio pre partita e le interviste subito dopo il fischio finale. A tutto ciò si aggiungono quasi 250 partite in differita ed i diritti per lo Studio/Stadio, sempre in diretta, e le immagini salienti (highlights) nell’immediato post partita. Un imponente sforzo editoriale che rafforza la tradizione di AntennaSud, ormai vera casa del calcio pugliese, da quest’anno anche lucano.

Si comincia subito, nel weekend, perché non vogliamo perdere tempo. Il programma delle gare che verranno trasmesse in diretta sarà reso noto nei prossimi giorni, con cadenza settimanale, ma già da domenica 18 settembre si potranno seguire le telecronache registrate delle sette squadre. Gli incontri verranno trasmessi sul 14 di AntennaSud e sul 92 di AntennaSud Extra. I risultati in tempo reale si potranno conoscere nel corso della trasmissione “Tribuna Centrale”, con collegamenti in diretta Studio-Stadio, e sul nostro sito (Antennasud.com). Insomma, grazie anche alla nutrita squadra della redazione sportiva, AntennaSud porterà la Serie C in tutte le case di Puglia e Basilicata. Non bisogna far altro che mettersi comodi e gustare lo spettacolo.