Le dichiarazioni dell’Assessore Borri quanto alla mancata acquisizione del parere della Ripartizione Urbanistica sugli interventi approvati dalla Giunta Municipale di valorizzazione di beni comunali localizzati sulla costa nord aprono scenari inquietanti.

Sembrerebbe, infatti, che siano stati approvati e proposti a finanziamento progetti non conformi alla strumentazione urbanistica vigente.

Francamento guardo con estremo favore ad ogni intervento che possa valorizzare il nostro litorale nella direzione di uno sviluppo turistico.

In quest’ottica nel Consiglio Comunale del 22 dicembre 2020 avevo presentato un emendamento al programma delle opere pubbliche per il triennio 2020/2022 che prevedeva la realizzazione, con capitali privati, di un’area sosta camper presso il vecchio camping di Via Materdomini, transitato nel patrimonio comunale a seguito del cosiddetto federalismo demaniale.

Nella relazione con cui avevo accompagnato la mia proposta di emendamento spiegavo che l’obiettivo era quello di intercettare il turismo itinerante che in Italia vede coinvolte 160.000 famiglie ed in Europa addirittura 800.000.

Purtroppo tale emendamento fu bocciato dal Consiglio Comunale ed al voto contrario contribuì anche il Sindaco Rossi.

Tanto in quanto il Dirigente della Ripartizione Urbanistica, cui avevo diligentemente chiesto un parere preventivo sulla proposta, ebbe a scrivere che l’utilizzo dell’ex camping di via Materdomini quale area sosta camper era “in contrasto con l’articolo 49 delle Norme Tecniche di Attuazione del vigente PRG”. Aggiungeva l’Architetto CARROZZO che “l’area è interessata da vincoli paesaggistici ex decreti Galasso oltre che soggetta alle norme di cui all’articolo 55 del Codice di Navigazione”.

Immaginate la mia sorpresa nell’apprendere che la Giunta Municipale ha approvato la proposta dell’Assessore Taveri di realizzare un’area sosta camper in località Sbitri.

Sarebbe interessante sapere come ha votato il Sindaco Rossi in questa circostanza.

Ed è ugualmente legittimo chiedersi se anche in questo caso, come per il progetto di valorizzazione della ex batteria Menga, si sia omesso di acquisire il parere preventivo dell’Architetto Carrozzo.

E chiedere, conseguentemente, al Dirigente della Ripartizione Urbanistica qual è la sua opinione sulla proposta.

Salvo dover ammettere che per i progetti proposti dalla Giunta Municipale la legge si interpreta e non si applica.

Sarebbe bene che il Sindaco Rossi dia chiarimenti in merito.

Gabriele ANTONINO

Capogruppo PRI