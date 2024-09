Venerdì 20 settembre entreranno nel vivo le tre giornate del 20-21-22 settembre dedicate alla celebrazione della Regina Viarum, patrimonio UNESCO. Questi eventi, così come dal 2018, sono promossi e organizzati dall’A.p.s. Brindisi e le Antiche Strade, che ha riunito e coinvolto numerose realtà del territorio attorno un’offerta culturale variegata. Questo percorso ricco di eventi, si è aperto con il concerto inaugurale “Musica sull’Appia”, giunto alla quarta edizione e organizzato da Parsifal APS, portando le melodie della musica da camera lungo le città di Brindisi, Taranto e Mesagne, attraversate dalla Regina Viarum, nell’ambito delle celebrazioni dell’AppiaDay.

In particolare, venerdì 20 settembre, alle ore 17:00, presso la Sala Conferenze dell’Accademia degli Erranti, al 1°Piano dell’Ex Convento delle Scuole Pie, si terrà il Convegno “L’Appia…il nostro patrimonio”. Tra gli ospiti vi saranno gli storici di Storia Patria per la Puglia e vari esperti nazionali e locali.

Dopo i saluti della Presidente Rosy Barretta, affiancata per l’occasione da un’ospite d’eccezione, l’On. Lorenza Bonaccorsi, Presidente del I Municipio Roma- Centro Storico e già Sottosegretaria alla Cultura, nonché dalle autorità civili presenti, ci sarà la presentazione degli eventi di Antonio Melcore, successivamente interverranno gli storici di Storia Patria per la Puglia, Giacomo Carito, Antonio M. Caputo, Giuseppe Marella, insieme ai docenti universitari Marco Leo Imperiale e Giuseppe Muci. Saranno inoltre presenti, con il loro prezioso e qualificato contributo, Daniela Le Fauci dell’a.p.s Le Colonne e della Giornalista Scientifica Lory Larva. Da Roma, in collegamento da remoto, parteciperà anche il Direttore del Parco Archeologico dell’Appia Antica Stefano Quilici.

La giornata proseguirà con la rievocazione storica “Brundisium”, che offrirà agli spettatori uno spaccato di vita romana sul Decumano di Brindisi, permettendo di conoscere e approfondire gli usi e costumi vissuti ai tempi della Regina Viarum. Questo evento, curato dall’A.p.s. BRVNDISIVM HISTORICA, si terrà dalle 19:00 alle 21:00, nel Chiostro dell’Accademia degli Erranti, sempre all’interno nell’Ex Convento delle Scuole Pie.

Le altre due giornate, quella del 21 settembre e quella del 22 settembre, saranno dedicate una alle attività in bicicletta e a piedi con visite tematiche guidate e rievocazioni storiche e l’altra alla scoperta di due elementi e simboli chiave del territorio: Il Vino e l’Olio.

Le celebrazioni dedicate alla Via Appia, Regina Viarum, sono state fortemente volute e promosse dalla Presidente Rosy Barretta, da anni impegnata a valorizzare questo unico, strategico e storico nodo viario, tanto che sono diventate parte integrante del calendario cittadino nella sua settima edizione. Anche quest’anno l’evento è curato da Antonio Melcore, resp. Cammini e Itinerari Culturali e Direttore dell’Accademia degli Erranti, la Casa di Quartiere gestita dall’a.p.s Brindisi e le Antiche Strade.

Celebrate insieme a noi la Via Appia, Regina Viarum, il nostro patrimonio UNESCO.

La nostra storia ci circonda, i nostri passi rievocano un passato glorioso.

L’attuale edizione gode dei seguenti patrocini: Assessorato al Turismo Regione Puglia, Comune di Brindisi, Provincia di Brindisi, Comune di Taranto, Provincia di Taranto, Municipio I Roma – Centro Storico, PoliBlio Museali Regione Puglia, Parco Archeologico Muro Tenente, Case di Quartiere Brindisi.

Realtà coinvolte: A.p.s. Brindisi e le Antiche Strade (Soggetto proponente e organizzatore), Società di Storia Patria per la Puglia, sez. di Brindisi, Associazione Le Colonne, Fondazione Tonino Di Giulio, Club UNESCO Brindisi, History Digital Library, Museo Archeologico F.Ribezzo, Parsifal A.P.S, Casa di Quartiere Minimus, FIAB Brindisi, FIAB Mesagne- Cicloamici, MadEra Bike Tour, Associazione Brvndisivm Historica aps-ets, Legio VIII Augusta APS, Coldiretti Donne Puglia, Campagna Amica Brindisi, Tenute Lu Spada, Tenute Rubino, Cantine Risveglio, Cantina Botrugno e Masseria Masciullo.

A.p.s. Brindisi e le Antiche Strade

Accademia degli Erranti – Casa di Quartiere

Statio Peregrinorum