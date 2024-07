Si è svolta questa mattina a Palazzo di Città la Conferenza dei Servizi decisoria per l’approvazione definitiva del Piano sociale di Zona 2022-2024 del “Consorzio per l’Integrazione e l’Inclusione Sociale Ambito di Fasano” in sigla C.I.I.S.A.F.

Presieduta dal Dott. Francesco Convertini, Direttore e Responsabile dell’Ufficio di Piano del Consorzio CIISAF, ha registrato la partecipazione della Regione Puglia, con la dirigente Dott.ssa Caterina Binetti e il funzionario Dott. Roberto Ancona, dell’Asl Brindisi, con il delegato del Distretto sociosanitario di Fasano, Dott. Giuseppe Pace, con l’assessora ai Servizi Sociali del Comune di Ostuni, Dott.ssa Antonella Turco, con l’assessora ai Servizi Sociali del Comune di Cisternino, Dott.ssa Mariangela Rendini.

La Regione Puglia, al pari dell’Asl Brindisi, ha espresso parere favorevole sul documento in esame, tenuto conto della complessiva coerenza del Piano Sociale di zona 2022-2024 del “Consorzio per l’Integrazione e l’Inclusione Sociale Ambito Fasano” in sigla CIISAF, rispetto agli indirizzi di programmazione regionale definiti nel Piano Regionale delle Politiche Sociali 2022-2024, approvato con Del. G.R. n. 353 del 14 marzo 2022.