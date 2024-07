La Terrazza Sulla Rupe è lieta di annunciare un evento imperdibile per tutti gli amanti della musica italiana. Giovedì, 8 agosto alle ore 21:00, la splendida location incastonata nella Città Bianca, ospiterà una serata dedicata alla storia di Domenico Modugno, una delle icone più amate della canzone italiana.

L’evento, intitolato “La storia di Domenico Modugno”, promette di regalare emozioni indimenticabili, ripercorrendo i più grandi successi del celebre artista. La serata sarà arricchita dalla presenza di una famosa band che regalerà un tributo a Domenico Modugno, composta da musicisti di grande rilevanza: Beppe Bonsante (Voce), Oscar Marino (Batteria), Vito Carella (Pianoforte), Andrea Patruno (Basso) e Carlo Losavio (Chitarra). Questa formazione di talento onorerà la memoria di Modugno con interpretazioni appassionate e coinvolgenti.

La Terrazza Sulla Rupe, con la sua vista mozzafiato e l’atmosfera unica, rappresenta la cornice ideale per una serata all’insegna della buona musica e della cultura italiana. Situata nella città bianca, Ostuni, la location offre un’esperienza indimenticabile ai suoi ospiti, combinando eleganza e tradizione.

La partecipazione è limitata, pertanto è consigliata la prenotazione anticipata entro il 5 agosto. Per prenotazioni e ulteriori informazioni, è possibile contattare il numero 329.4425426 o inviare un’email a info@terrazzasullarupe.com.