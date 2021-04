Dal portale di ARCA NORD SALENTO utilizzando il link https://arcanordsalento.cartaspesa.it/ fino alle ore 18.00 di sabato 15 maggio 2021, è possibile presentare, esclusivamente per via telematica anche attraverso le O.O.S.S. degli inquilini, le richieste di beneficio economico previsto dal Fondo straordinario emergenza COVID-19 per canoni e servizi ERP della Regione Puglia.

Sarà possibile ricevere assistenza telematica nei giorni di lunedì e giovedì dalle ore 09.00 alle ore 12.00 tramite appuntamento telefonico da concordare ai numeri di telefono 0831225736 – 0831225727 – 0831225722 – 0831225725.

Possono richiedere il contributo i soggetti assegnatari degli alloggi ERP, in possesso dei seguenti requisiti: essere in regola con i pagamenti al 31.12.2019; che abbiano sottoscritto, e rispettato gli accordi di rateizzazione della morosità; essere in regola con uno degli ultimi due censimenti reddituali; peggioramento della propria condizione economica in conseguenza dello straordinario stato emergenziale da COVID-19.

Il contributo da attribuire è quantificato in relazione a una delle seguenti tipologie reddituali del nucleo familiare del soggetto assegnatario: reddito dell’intero nucleo familiare riveniente unicamente da lavoro autonomo; reddito dell’intero nucleo familiare riveniente da lavoratore dipendente posto in cassa integrazione per il periodo di emergenza da COVID-19; reddito dell’intero nucleo familiare derivante in parte da lavoro dipendente e/o pensione e in parte da lavoro autonomo; inoccupati che non percepiscono reddito di cittadinanza; reddito di pensione fino ad € 7.000,00; certificazione attestante la presenza nel nucleo familiare di portatori di handicap (allegando copia del verbale della Commissione Provinciale invalidi civili dell’INPS attestante invalidità pari o superiore al 74%) o persona colpita da COVID-19.

Le richieste saranno prese in considerazione secondo l’ordine di arrivo e fino ad esaurimento delle somme disponibili.

ARCA Nord Salento