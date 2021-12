Il gruppo “Utac Viaggi s.p.a.” nato nel 1983 dalla passione per i viaggi e gli eventi di Antonio Carito, fondatore e presidente del gruppo, rappresenta nello scenario turistico Italiano un nome di rilievo nei settori vacanze, turismo congressuale, turismo sociale e business travel.

Una visione imprenditoriale che, abbracciando lo stile italiano dei grandi artigiani di qualità, si proietta costantemente verso il futuro, coniugando tradizione ed innovazione.

L’impegno prioritario del gruppo “Utac Viaggi” è quello di soddisfare i desideri e le aspettative della clientela più esigente, che si tratti di viaggi per tempo libero o per lavoro, di vacanze o per affar. Viene offerta la massima professionalità, creatività e ricerca di quegli elementi unici che rendono un evento indimenticabile.

La sede del gruppo “Utac Viaggi spa” è situata a Brindisi in via Bastioni San Giacomo, nel cuore del centro storico, fulcro dello sviluppo commerciale, culturale e artistico della città.

Un vero e proprio HUB di nuova concezione realizzato con i migliori standard contemporanei, dove la passione per i viaggi e la creatività prendono fisionomia, offrendo uno spazio multifunzione ed una struttura professionale per l’organizzazione di eventi, meeting aziendali, riunioni, incontri in video conferenze, presentazione di nuovi prodotti, lancio di iniziative, conferenze stampa, percorsi formativi, assemblee sociali.

In quest’ottica, per iniziativa di Davide Carito che ne ha assunto la direzione, è nato il nuovo brand “Utac Meeting Hub”. Il nostro centro polifunzionale dispone di una moderna sala meeting (sino a 40 ospiti), attrezzata di: pedana/podio relatori (4 posti) – monitor smart 4K da 75 pollici – Wi-Fi – lavagna magnetica – salette – ampia reception – impianto di amplificazione con mixer professionale (4 microfoni) – stampanti laser multifunzione con scanner e fotocopiatrice – guardaroba – spazi espositivi al chiuso e all’aperto.