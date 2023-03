Con 14 primi cittadini presenti, l’Assemblea dei Sindaci ha esaminato e approvato all’unanimità tutti gli argomenti iscritti all’ordine del giorno: dunque parere positivo per il DUP (Documento Unico di Programmazione) per il triennio 2023-2025; per il bilancio di Previsione per il triennio 2023-2025. È stato infine adottato il nuovo Statuto Provinciale ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1, comma 55, della Legge n. 56/2014, che in sostanza prevede una semplificazione nella programmazione e rende più agile il rapporto tra Provincia e Assemblea, consentendo ai sindaci di delegare un altro rappresentante oltre al vicesindaco.

A seguire si è riunito il Consiglio Provinciale, in via ordinaria, in seduta di 1^ convocazione. Con 7 voti favorevoli e un astenuto è stato approvato in via definitiva il Documento Unico di Programmazione (DUP) per il triennio 2023-2025; approvato anche il Bilancio di Previsione per il triennio 2023-2025 con 7 voti.

All’unanimità è stato approvato il “Documento strategico per la valorizzazione territoriale del tratto finale della Via Appia (MASTERPLAN)” nonché il documento “Le Voci del territorio – Progetto Appia 2030”, a supporto della candidatura della Via Appia nelle liste dei beni patrimoniali riconosciuti dall’UNESCO;

Ritirato l’ordine del giorno sul Complesso immobiliare Cittadella della Ricerca- contenzioso Provincia di Brindisi / CETMA. La delibera è stata rinviata al prossimo Consiglio Provinciale.

Infine approvata all’unanimità con 8 voti favorevoli la cessione del tratto S.P. n. 26 “Ceglie Messapica-Francavilla Fontana” dalla km.ca 10+110 “aerea di svincolo con la S.S.7” alla km.ca 10+770 “attuale caposaldo lato Francavilla Fontana.