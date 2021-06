I Carabinieri della Stazione di Francavilla Fontana, congiuntamente ai colleghi dell’Ispettorato del Lavoro di Brindisi, hanno denunciato in stato di libertà un 40enne titolare di un’attività commerciale del luogo in quanto, a seguito di verifica eseguita dai militari al citato esercizio, hanno riscontrato la mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi aziendali e, nel contesto, è stato sanzionato amministrativamente per aver violato le norme di contrasto alla diffusione del virus Covid-19.