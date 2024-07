Per questa Amministrazione comunale è prioritaria la sicurezza dei cittadini o l’ incasso, l’euro.

E’ questo uno dei tanti dubbi sull’attività della amministrazione comunale, che molti cittadini non riescono a superare.

Una perplessità che potrebbe essere risolta facendo riferimento ai recenti lavori di asfalto della carreggiata di viale Commenda, in direzione via Torpisana.

Infatti in quella circostanza dopo il rifacimento della carreggiata, è stato immediatamente provveduto a ridisegnare la segnaletica orizzontale relativa alle strisce blu, riferita ai pargheggi a pagamento, rinviando a dopo, non si sa fino a quando essendo gia trascorso diverso tempo, quella relativa agli attraversamenti pedonali, anche in corrispondenza degli scivoli relativi agli attraversamenti dei cittadini con problemi di deambulazione.

Un fatto che non deve destare meraviglia perchè rientra nella normale cultura di questa amministrazione, che nel campo della sicurezza stradale difetta di impegno, come certificato da una segnaletica orizzontale, relativa agli attraversamenti pedonali esistenti in città, che risulta in moltissimi casi sbiadita, poco visibile, completamente cancellata, o mai ridisegnata dopo i lavori interessanti l’asfalto.

Un problema comune a tutti quartieri, di cui nonostante le tante sollecitazioni, non si è voluto mai risolvere, se non in pochissimi casi.

Se questa è una Amministrazione comunale che amministra…….

Siamo proprio messi bene.

Vincenzo Albano