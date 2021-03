I Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Francavilla Fontana, a conclusione degli accertamenti, hanno denunciato un 42enne di Villa Castelli e un 36enne di San Giorgio Jonico, per lesioni personali gravi a seguito di sinistro stradale.

In particolare, nella mattinata del 21 febbraio, in Villa Castelli, nel corso di una manovra di svolta, il 42enne alla guida della propria autovettura ha urtato contro la motocicletta, che stava eseguendo una manovra di sorpasso, condotta dal 36enne, sulla quale viaggiava la moglie di questi in qualità di passeggero, rimasta gravemente ferita.