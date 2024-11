Nel tardo pomeriggio di ieri, la squadra dei Vigili del Fuoco di Francavilla Fontana è intervenuta per domare un incendio di un’autovettura nella città di Oria, precisamente in via Latiano. Le fiamme hanno avvolto la parte anteriore del veicolo, rendendo necessaria un’operazione di spegnimento rapida e meticolosa per evitare ulteriori danni e scongiurare il rischio di propagazione ad altre auto o strutture vicine.

Come si può osservare nella foto, i Vigili del Fuoco, equipaggiati con l’adeguata attrezzatura di sicurezza, hanno utilizzato potenti getti d’acqua per circoscrivere e spegnere le fiamme che si sprigionavano dal veicolo, da cui fuoriusciva fumo denso. L’intervento tempestivo ha permesso di contenere il danno e mettere in sicurezza l’area circostante.

Le cause dell’incendio sono attualmente in fase di accertamento e sono state avviate le indagini per comprendere meglio le dinamiche di un gesto che appare tutt’altro che accidentale.