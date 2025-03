Nella mattinata di oggi i Vigili del Fuoco sono intervenuti in via Enrico Fermi a Brindisi per un incidente stradale che ha visto coinvolta un’auto. Per cause ancora da accertare, il conducente ha perso il controllo del mezzo, terminando la corsa contro una recinzione.

L’uomo al volante è rimasto intrappolato all’interno dell’abitacolo ed è stato estratto dai Vigili del Fuoco, intervenuti prontamente sul posto. Successivamente, il ferito è stato affidato alle cure del personale del 118.

I soccorritori hanno provveduto anche alla messa in sicurezza dell’area e del veicolo, evitando ulteriori rischi. Le operazioni si sono concluse senza complicazioni.