A Francavilla Fontana, i Carabinieri del Nucleo operativo e Radiomobile – Aliquota Operativa, della locale Compagnia hanno arrestato un 45enne e un 47enne, entrambi del luogo, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. In particolare, i due uomini, controllati nella serata dell’11 agosto in una via del centro abitato a bordo di una Audi A3, sono stati trovati in possesso di circa 500 grammi di cocaina e la somma di 1.730,00 euro ritenuti provento di attività illecita.

La perquisizione estesa alle abitazioni di residenza ha consentito di rinvenire e sequestrare altri 500 grammi di cocaina nonchè 6 chilogrammi di marijuana e materiale per la pesatura e il confezionamento.

Gli arrestati, al termine delle formalità di rito, sono stati tradotti presso la casa circondariale di Taranto.