I Carabinieri della Stazione di San Pietro Vernotico hanno arrestato, in flagranza di reato, un 65enne del luogo per detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

In particolare, nell’ambito di un mirato servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, i militari hanno eseguito una perquisizione domiciliare presso l’abitazione dell’uomo, trovandolo in possesso di 15 dosi di cocaina per un peso complessivo di 9 grammi, oltre alla somma contante di 220 euro in banconote di vario taglio, il tutto sottoposto a sequestro.

Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, dopo le formalità di rito, l’arrestato è stato sottoposto alla misura degli arresti domiciliari.