I Carabinieri della Stazione di Torchiarolo hanno tratto in arresto in flagranza di reato un 19enne di Squinzano (LE) per detenzione illegale di sostanze stupefacenti.

In particolare, nel corso della notte, durante un controllo alla circolazione stradale in una via del centro abitato, gli operanti hanno sorpreso il giovane in possesso di 2 grammi di hashish e la somma contante di 690,00 euro. La successiva perquisizione domiciliare ha consentito di rinvenire ulteriori 3 grammi di marijuana e 850,00 euro, ritenuti provento dell’attività di spaccio, il tutto sottoposto a sequestro. Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, dopo le formalità di rito, l’arrestato è stato rimesso in libertà.