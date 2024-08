Nella bella cornice del sagrato della Chiesa Madre a Mesagne si è tenuta l’8^ edizione di Mesagne in Lirica dedicata al grande Giacomo Puccini nel centenario della sua scomparsa.

Si sono esibiti in maniera magistrale il soprano MARIA LUISA LATTANTE, il tenore ENRICO GUERRA accompagnati al pianoforte dal Maestro EKLAND HASA. Narratore della serata l’attore/baritono

LUCA DE LORENZO che ha raccontato un pò la storia del grande compositore lucchese e come sono nate le sue grandi opere. Gli artisti hanno cantato arie da Manon Lescaut, La Boheme, Tosca, Madame Butterfly e Turandot.

La bella cornice di pubblico ha gradito ed applaudito a lungo gli artisti , presentati dal giornalista COSIMO SARACINO.