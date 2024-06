Continua senza sosta l’attività agonistica del Bellaria Padel Brindisi. Le due principali formazioni femminile e maschile partecipanti al campionato regionale di serie D si sono qualificate per i playoff promozione con un percorso netto di sole vittorie nella stagione regolare. Le squadre allenate dal maestro spagnolo Marc Salart hanno battuto la forte concorrenza che c’era nei loro gironi portando a casa uno straordinario risultato frutto del duro lavoro e degli allenamenti dei componenti della due squadre. La buona organizzazione societaria del circolo Bellaria Brindisi e la compattezza unita all’affiatamento delle rispettive squadre hanno creato le condizioni ideali per la disputa della finale playoff che si svolgeranno con partite di andata e ritorno.

Nella gara di andata le ragazze del Bellaria Brindisi hanno vinto fuori casa con un perentorio 3-0 contro la Golden Padel Taranto mettendo una serie ipoteca sulla promozione in serie C.

Analogo risultato per la formazione maschile che sul campo del Sotto Rete Bari hanno imposto la forza di un gruppo forte e collaudato imponendosi 3-0.

Alla formazione femminile composta da Valeria Ecclesie, Martina Zecca, Serena Mangialardo, Michela Patruno, Simona Abicca, Giorgia Stridacchio, Alessia Perrone e Federica Tramacera basterà vincere la gara casalinga di sabato 22 aprile alle ore 10.00 per festeggiare una stagione davvero straordinaria con una nuova vittoria di un campionato dopo quello vinto lo scorso anno che portò la prima squadra brindisina allo storico traguardo della serie B.

Anche la squadra maschile composta da Fabrizio Avantaggiato, Marc Salart, Isra Fernandez Seda, Federico Morano, Marco Pagliara, Massimo Massagli, Cristiano Trabacca, Matteo Serio, Giorgio My, Gabriele Paiano e Carlo Ciampa sarà sufficiente vincere nuovamente contro il Sotto Rete Bari tra le mura amiche del circolo Bellaria Brindisi il prossimo sabato (sempre alle ore 10.00) per guadagnare un posto nel campionato di serie C della prossima stagione.

La speranza è che le due squadre possano terminare al meglio la stagione per approdare nel campionato di serie C magari facendo da traino anche alle ragazze della serie B femminile che dal 27 al 29 giugno si giocheranno a Frascati (Villa Mercede Padel Club) i playoff per l’accesso in serie A.

Un impegno davvero affascinate per le ragazze del direttore sportivo Francesco Giorgino che dovranno provare a fare il salto in serie A nonostante la concomitanza assenza delle fortissime spagnole Sara Fuentes e Noa Canovas ma con un gruppo affiatato ed assetato di vittorie che faranno di tutto per portare in Puglia la serie A. Marina Garsia, Flavia Coppola, Valentina Imperio, Silvia Storari, Claudia Noemi Cascella e Francesca Pezzillo saranno le protagoniste di questo ultimo sforzo stagionale per provare a regalare al circolo ma a tutta la Puglia la soddisfazione di avere una squadra nel massimo campionato femminile di padel.

Ufficio Comunicazione Bellaria Brindisi