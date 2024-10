Il Comune di Fasano, in collaborazione con Libreria Pensiero Bambino, Servizio Civile Universale e Biblioteche di Puglia, ha organizzato un’evento speciale, “Biblioteca da paura”, un laboratorio di letture animate e un entusiasmante gioco di ombre, che si terrà nella biblioteca “Ignazio Ciaia”, il prossimo giovedì 31 ottobre. L’iniziativa, pensata per i più piccoli (da 5 a 11 anni), offre la possibilità di esplorare in modo divertente e creativo il tema delle paure, attraverso storie avvincenti e attività pratiche.

Durante l’attività, i bambini potranno immergersi in letture ad alta voce che raccontano storie di paura, seguite dal gioco delle ombre. I piccoli partecipanti avranno l’opportunità di realizzare sagome di cartoncino ispirate a diversi temi spaventosi, come ragni, mostri e fantasmi. Queste creazioni diventeranno il loro babau personale, un gadget speciale da portare a casa come ricordo di una giornata indimenticabile.

Per rendere l’esperienza ancora più suggestiva, i bambini saranno invitati a utilizzare torce per proiettare le loro ombre su una facciata bianca o su un lenzuolo appeso, dando vita a un’atmosfera magica e coinvolgente.

«Questi appuntamenti oramai sono parte integrante dell’offerta che la biblioteca comunale propone sul territorio – dice l’assessore alla Cultura Cinzia Caroli – e fa molto piacere registrare un’adesione sempre più numerosa e consapevole. Come Amministrazione intendiamo cosi sostenere la lettura e la frequentazione della nostra biblioteca comunale. La risposta delle famiglie e l’entusiasmo dei bambini ci spinge sempre più a programmare appuntamenti creativi , coinvolgenti e divertenti rivolti ai piccoli lettori».

Invitiamo tutti i genitori a far vivere ai propri figli una giornata di divertimento e apprendimento, in un contesto stimolante che favorisce la creatività e la fantasia. Non perdete l’occasione di partecipare a “Biblioteca da paura” e di scoprire insieme il meraviglioso mondo della lettura.

Il laboratorio, a partecipazione gratuita, si svolgerà in due turni: il primo alle ore 16:30 e il secondo alle ore 17:30. Per partecipare, è necessaria la prenotazione, che può essere effettuata telefonicamente al numero 080/4394226 o via email all’indirizzo biblioteca@comune.fasano.br.it .

Ufficio Stampa

Città di Fasano