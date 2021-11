I birrifici di Confartigianato Brindisi esprimono la loro soddisfazione per l’approvazione unanime il 9 novembre scorso, da parte del Consiglio Regionale, della legge sulla valorizzazione e promozione della birra artigianale pugliese.

Teodoro Piscopiello, direttore di Confartigianato Brindisi è soddisfatto perché la legge contiene molte delle proposte avanzate dai titolari dei birrifici di Confartigianato di Puglia, tra queste l’istituzione del registro dei birrifici e microbirrifici artigianali ed agricoli di Puglia, la valorizzazione delle imprese attraverso la creazione di contrassegni e marchi dedicati, la promozione di iniziative volte a : – favorire l’associazionismo e la cooperazione tra imprese del comparto, – la corretta informazione dei consumatori, – sostenere la creazione di percorsi turistici esperienziali legati ai luoghi di produzione della birra, – incentivare la formazione e l’aggiornamento professionale degli operatori del settore, – sostenere la partecipazione alle fiere nonché agli eventi nazionali ed internazionali dedicati al comparto, – sostenere l’internazionalizzazione dei microbirrifici tramite canali come l’e-commerce, – promuovere la creazione di una filiera pugliese della birra artigianale incentivando i produttori che utilizzano materie prime locali,- incentivare l’acquisto di macchinari in funzione delle innovazioni tecnologiche.

Contemporaneamente da Confartigianato Brindisi informano la categoria di voler proseguire nelle battaglie al livello nazionale sul versante degli oneri e degli adempimenti fiscali, spesso nebulosi e sproporzionati rispetto alle dimensioni dei birrifici artigianali.

A breve si organizzerà una iniziativa provinciale della categoria a cui potranno partecipare gli imprenditori che già operano e i tanti che vorranno cimentarsi nell’apertura di un proprio birrificio artigianale, nella stessa iniziativa verranno illustrati i bandi che la Regione Puglia ha messo in campo per le micro e piccole imprese artigiane, per saperne di più si potrà contattare la nostra sede al n. 0831.1850052 o inviare una mail a teodoropiscopiello@gmail.com o raggiungerci nella sede provinciale in Via Dalmazia 31/C a Brindisi o in una delle nostre sedi di Oria, San Vito e Ceglie M.ca.

Il Direttore Confartigianato Brindisi

Teodoro Piscopiello