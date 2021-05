Dopo la pubblicazione di “Songs from the Garret” del 2020, viene pubblicato, sempre per Trulletto Records, “5 Tapes”, il nuovo EP di HaT in the Garret.

Il nuovo album di Giuseppe Piazzolla (voce, chitarra, banjio) esplora il country ed il blues attraverso suoni antichi, essenziali e spontanei che si accostano alla semplicità dei temi quotidiani affrontati nelle cinque tracce.

Gli scambi di chitarre e banjo e la voce intima e naturale di HaT in the Garret si fanno portatori di una nuova identità musicale ispirata alla vecchia scuola blues, con un linguaggio che traduce stati d’animo in musica.

“5 Tapes” di HaT in the Garret tocca importanti temi come gli errori, le paure e le speranze, lasciando spazio all’immaginazione e ai desideri di chi ascolta. La vita, come un lungo film, necessita di una colonna sonora all’altezza di ogni scena.

Non resta che chiudere gli occhi e rivivere la propria storia. Nel nuovo EP di HaT in the Garret partecipano Carlo Petrosillo (contrabbasso, armonica, cori), Sebastiano Lillo (chitarra slide, cori, produzione), Paolo Palmieri (produzione, missaggio, mastering).

Il disco “5 Tapes” di HaT in the Garret è disponibile dal 10 maggio 2021 in tutti i digital stores e piattaforme di streaming. Giuseppe “JimmiRay” Piazzolla è un chitarrista e cantante appassionato di blues e dei suoni vintage.

Collabora come attore e musicista per alcune compagnie teatrali.

Il nome “HaT in the Garret” fa riferimento sia al cappello, accessorio immancabile per Piazzolla, sia a “Heart and Thoughts”, cuore e pensieri racchiusi nella sua intima soffitta.

MARCO GRECO