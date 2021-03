Nella notte dello scorso 21 marzo, personale della Squadra Volanti del Commissariato di P.S. di Mesagne interveniva in via Francavilla a Latiano (BR) per l’esplosione di un ordigno all’interno di un distributore automatico di bevande.

Fortunatamente l’esplosione provocava solo danni al distributore, posto all’interno di un’area privata e non a persone o alla struttura dello stabile ove era ubicato.

Gli operatori intervenuti sul posto provvedevano alla raccolta dei primi fondamentali elementi, utili alla ricostruzione della dinamica dell’evento e all’individuazione dell’autore.

Le successive attività d’indagine permettevano di risalire ad altri episodi di danneggiamento avvenuti al medesimo distributore, sempre con l’utilizzo dello stesso modus operandi, riuscendo ad identificarne l’autore, il quale nella trascorsa giornata veniva controllato ed accompagnato presso gli Uffici del Commissariato di P.S. per gli adempimenti di rito e successivamente deferito all’Autorità Giudiziaria.