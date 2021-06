Per l’anno educativo 2021/2022, alla luce dell’avvenuta concessione degli asili nido siti nel territorio del Comune di Brindisi alla Cooperativa Sociale Gialla di Roma, l’amministrazione comunale intende dar seguito ad una manifestazione di interesse, rivolta alle famiglie residenti sul territorio di Brindisi ed interessate all’iscrizione dei propri figli presso gli asili nido Modigliani, Cellini, Sant’Angelo e Santa Chiara.

Le modalità di adesione sono pubblicate sul sito internet del Comune di Brindisi.

In tal senso si precisa che la compilazione del Modulo di Iscrizione, non vincola la famiglia interessata all’iscrizione ufficiale del proprio figlio all’anno educativo 2021/2022, ma garantisce la possibilità di essere contattati nei termini utili e prioritariamente dal soggetto concessionario.

Si precisa altresì che, come prevede l’art. 13 del Capitolato d’Oneri in materia di Affidamento in concessione, l’amministrazione comunale “si riserva con ampia ed insindacabile facoltà, di effettuare verifiche e controlli circa la perfetta osservanza da parte del concessionario medesimo, di tutte le prescrizioni contenute nel presente Capitolato e nel successivo contratto, in particolare controlli di rispondenza e di qualità e altresì la vigilanza ed il controllo sulla regolare esecuzione della concessione, mediante costante verifica sull’organizzazione e svolgimento delle prestazioni inerenti al presente Capitolato, compete al Comune di Brindisi”.

Link utile: https://www.comune.brindisi.it/brindisi/po/mostra_news.php?id=1240&area=H