Il Comune di Brindisi ha pubblicato un avviso per la designazione di un componente del Comitato di Distretto del Distretto Produttivo della Nautica da Diporto in Puglia, in conformità con il regolamento e le normative vigenti.

Chi può candidarsi

L’avviso è rivolto a privati cittadini, gruppi consiliari, organismi di partecipazione, ordini professionali, associazioni di categoria ed enti pubblici e privati, che possono proporre candidature senza alcun vincolo per il Sindaco.

Documentazione richiesta

I candidati interessati devono presentare:

Dati anagrafici completi e residenza;

Curriculum vitae aggiornato e firmato;

Indicazione di occupazione abituale e cariche pubbliche o private ricoperte;

Fotocopia di un documento d’identità valido;

Autocertificazione attestante:

Godimento dei diritti politici;

Assenza di conflitti di interesse o gravi liti pendenti con il Comune;

Assenza di cause di inconferibilità e incompatibilità ai sensi del D. Lgs. 39/2013;

Consenso al trattamento dei dati personali.

Scadenza e modalità di presentazione

Le candidature devono essere inviate entro le ore 12:00 del 3 gennaio 2025 tramite:

Consegna diretta presso il Settore Ufficio di Gabinetto del Comune di Brindisi;

Raccomandata;

PEC all’indirizzo ufficioprotocollo@pec.comune.brindisi.it.

L’avviso è consultabile sull’Albo Pretorio on-line e sul sito ufficiale del Comune.

Per ulteriori informazioni, i candidati sono invitati a consultare la delibera C.C. n. 54 del 28 luglio 2023, che definisce gli indirizzi per le designazioni presso enti e organismi.

Il Sindaco, Giuseppe Marchionna, ha firmato l’avviso ufficiale in data 18 dicembre 2024.