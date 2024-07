È in corso in questi giorni il lavoro per definire il dossier di candidatura di Brindisi a Capitale italiana della Cultura 2027 da presentare al Ministero della Cultura a valle di un percorso partecipato fatto di incontri con la società civile, il terzo settore, gli operatori culturali, le imprese, le università e le istituzioni del territorio. Continuiamo questa fase di ascolto e coprogettazione insieme a tutta la cittadinanza e alla Rete delle Case di Quartiere.

Vi aspettiamo lunedì 8 luglio – ore 17.30 – presso l’ex Convento Santa Chiara, in via Santa Chiara 2 a Brindisi, per un laboratorio di partecipazione civica aperto a tutti.

